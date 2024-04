FOTBAL Luni, 01 Aprilie 2024, 13:03

Real Madrid a câștigat lejer disputa cu Athletic Club Bilbao (2-0), din etapa cu numărul 30 din LaLiga, iar acest meci a consemnat și revenirea lui Eder Militao.

Logo Real Madrid pe un tricou Foto: Liam Asman / Alamy / Alamy / Profimedia

Eder Militao a revenit pe teren după 232 de zile

Dubla lui Rodrygo a scris istoria partidei de pe Santiago Bernabeu, dintre Real și Bilbao, însă acest joc a avut o însemnătate aparte și pentru un alt jucător al los blancos.

Eder Militao (26 de ani), fundaşul central al lui Real Madrid, a revenit pe gazon într-un meci oficial în partida cu Athletic Bilbao, după o pauză de 232 de zile de inactivitate, fiind introdus pe teren în minutul 90+2, în locul lui Dani Carvajal.

Acesta suferise o ruptură de ligamente încrucișate la genunchiul stâng în urmă cu 7 luni, iar acum a reușit să revină pe gazon.

Real Madrid va juca în sferturile Ligii Campionilor cu Manchester City pe data de 9 aprilie, iar revenirea acestuia este o veste bună pentru Carlo Ancelotti, care a avut mari probleme cu accidentările în acest sezon.

Real Madrid este pe primul loc în LaLiga după 30 de etape, având un avans de 8 puncte față de rivala Barcelona.

Foram mais de sete meses longe dos gramados. Muita luta, muita dedicação e muita fé! Agradeço a todos meus familiares, amigos, companheiros de time e em especial a comissão técnica do clube por todo apoio nesse período.



Voltar a jogar no Bernabeu e com todo apoio da torcida foi… pic.twitter.com/wY3lSDCcoZ — Éder Militão (@edermilitao) March 31, 2024

Una noche feliz con doble celebración: tres puntos muy importantes y el regreso de Militao. #HalaMadrid pic.twitter.com/SXjHDQvBdU — Carlo Ancelotti (@MrAncelotti) April 1, 2024

Militao getting ovation when he came to warm up pic.twitter.com/nKz020roX4 — Dr Yash  (@YashRMFC) March 31, 2024