FOTBAL Miercuri, 06 Martie 2024, 17:06

2

Marius Șumudică s-a despărțit miercuri de turcii de la Gaziantep, asta după ce a reușit un singur succes în ultimele 11 etape de campionat.

Marius Sumudica Foto: Seskimphoto / Seskimphoto / Profimedia

Marius Șumudică, nemulțumit de ostilitatea presei din Turcia

În septembrie 2023, Gaziantep anunța revenirea lui Marius Șumudică pe banca tehnică, echipa fiind ultima în Turcia, cu 0 puncte la vremea respectivă.

Tehnicianul român a reușit cumva să revitalizeze echipa, însă rezultatele din ultima perioadă au dus la despărțirea de clubul din Superliga Turciei.

Cu un singur succes în ultimele 11 etape, Marius Șumudică a lăsat-o pe Gaziantep pe locul 18, cu 28 de puncte.

Într-un interviu telefonic acordat pentru Digi Sport, antrenorul român în vârstă de 53 de ani a dezvăluit că el era deja pregătit să plece și că a fost deranjat de ostilitatea presei din Turcia.

„Eu luasem decizia dinainte, după ce se întâmplase săptămâna trecută, cu toate atacurile din presă de aici.

Eu luasem decizia să întrerup colaborarea. Erau niște probleme. Am un acord cu acest club, țin foarte mult la el. A fost destul de greu, am luat echipa după șase etape cu zero puncte, am reușit să fac 28 de puncte.

Am crezut că acum este momentul. Simțeam că ceva nu mergea în direcția corectă. După ce s-a întâmplat săptămâna trecută, am luat decizia.

Și la acea decizie, nu mă simțeam eu Șumudică. Nu eram eu. Nici pregătirea de iarnă nu a existat. Am găsit și o echipă descumpănită.

Turcia e un campionat foarte greu, punctele le faci extrem de greu. La Galata, am pierdut în minutul 90+1. Nu mai contează, acum sunt lucruri care țin de trecut.

Chiar mă simt ușurat. Las echipa la un punct de primul loc de salvare.

Plec cu un bilanț ok pentru o echipă din subsolul clasamentului. Dacă se face un clasament doar cu mine antrenor, noi suntem salvați de pe locul 14. Eu am simțit și o ostilitate din partea presei, și asta a fost.” - a transmis Marius Șumudică.