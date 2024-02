Cupa Mondială se va disputa pentru prima oară în trei țări (SUA, Mexic și Canada), iar Federația Internațională de Fotbal (FIFA) a anunțat programul competiției și stadionul pe care se va disputa finala ediției din 2026.

Astfel, ceremonia de deschidere şi partida de debut a competiţiei vor avea loc pe legendarul stadion Azteca din Ciudad de Mexico (11 iunie), iar marea finală se va juca pe MetLife Stadium din New York (19 iulie).

„Experienţa fanilor va fi incredibilă”, a promis preşedintele FIFA, Gianni Infantino, în cadrul unei ceremonii televizate care a avut loc la Miami. El şi-a exprimat speranţa că „şase milioane de suporteri” şi „şase miliarde de telespectatori” vor urmări turneul final, mai impozant ca niciodată, scrie AFP.

Formatul competiţiei a fost lărgit la 48 de echipe faţă de 32 începând de la ediţia din 1998, pentru un total de 104 meciuri repartizate între 16 stadioane din oraşele Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York (SUA); Ciudad de Mexico, Guadalajara şi Monterrey (Mexic); Toronto şi Vancouver (Canada).

MetLife Stadium, care găzduieşte echipele de fotbal american New York Jets şi New York Giants, situat în East Rutherford, localitate aflată la periferia metropolei New York, a fost preferat arenelor din Dallas şi Los Angeles, alte oraşe candidate la găzduirea finalei.

Azteca, „templul” fotbalului mexican, devine primul stadion din istorie care va avea onoarea să găzduiască meciul de deschidere pentru a treia oară la o Cupă Mondială, după ediţiile din 1970 şi 1986, la care Brazilia lui Pele şi Argentina lui Diego Maradona au fost încoronate campioane ale lumii.

Semifinalele viitoarei ediţii a Cupei Mondiale se vor disputa la Dallas şi Atlanta, a precizat FIFA în cadrul ceremoniei de la Miami, în prezenţa unor invitaţi din toate orizonturile: umoristul şi comediantul Kevin Hart, rapper-ul canadian Drake, vedeta Kim Kardashian sau fostul campion mondial brazilian Cafu.

Canada va găzdui primul său meci la Toronto, pe 12 iunie, iar Statele Unite la Los Angeles, pe SoFi Stadium, în aceeaşi zi, urmat de o a doua partidă la Seattle.

Meciul pentru stabilirea ocupantei locului al treilea va avea loc la Miami, unde FIFA şi-a instalat birouri şi unde joacă începând de anul trecut superstarul argentinian Lionel Messi, la echipa Inter Miami. Căpitanul naţionalei „Albiceleste”, în vârstă de 36 de ani, câştigătorul precedentei ediţii din Qatar, în decembrie 2022, nu a închis uşa unei prezenţe la Mondialul din 2026.

Până atunci, Messi este aşteptat la Copa America, turneu care va avea loc anul acesta în Statele Unite, între 20 iunie şi 16 iulie, un fel de „pre-Mondial” pentru ţara gazdă, cu doi ani înaintea marelui eveniment din 2026.

Cele 48 de selecţionate care vor participa la Cupa Mondială din 2026 vor fi repartizate în 12 grupe de câte patru echipe. Primele două clasate din fiecare grupă, precum şi opt dintre cele mai bune formaţii de pe locul al treilea vor accede în şaisprezecimile de finală, o fază eliminatorie suplimentară introdusă la Cupa Mondială, după ce până acum se trecea direct la optimile de finală după faza grupelor, scrie Agerpres.

Faza grupelor: 11-27 iunie 2026

16-imi: 28 iunie-3 iulie 2026

Optimi: 4-7 iulie 2026

Sferturi: 9-11 iulie 2026

Semifinale: 14-15 iulie 2026

Finala mică: 18 iulie 2026

Finala: 19 iulie 2026

