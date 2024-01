Jurgen Klopp a anunțat vineri că o va părăsi pe Liverpool la finalul acestui sezon, iar Pep Guardiola (antrenorul lui Manchester City) i-a adus un omagiu „celui mai bun rival din cariera sa”.

>> VIDEO Șoc în Premier League - Jurgen Klopp și-a anunțat plecarea de la Liverpool

Guardiola a afirmat că va „dormi mai bine” după ce Klopp se va despărți de „cormorani”, dar a precizat că antrenorul german este o personalitate de care „fotbalul are nevoie”.

„Noaptea dinaintea meciurilor cu Liverpool a fost întotdeauna aproape un coşmar. Bineînţeles că o să-mi lipsească. Am fost şocat de veste, ca toată lumea.

Nu ne putem defini timpul petrecut aici fără el, fără Liverpool. Cel mai bun rival pe care l-am avut în viaţa mea. Desigur, îi doresc tot binele din lume.

Premier League îi va simţi lipsa, va simţi lipsa personalităţii sale carismatice, a modului în care joacă echipa sa. El nu va recunoaşte, dar se va întoarce, ştiu asta. Fotbalul are nevoie de antrenori şi personalităţi ca el.

Din fericire, la anul nu vom mai fi rivali, astfel că vom merge să cinăm împreună".” - Pep Guardiola.

Cei doi au fost rivali și în Bundesliga: Guardiola a pregătit-o pe Bayern Munchen, iar Klopp s-a aflat la conducerea Borussiei Dortmund.

