Fostul fundaș Florin Gardoș (35 de ani) a povestit cum a fost perioada în care Ilie Dumitrescu l-a antrenat la FCSB.

Ilie Dumitrescu pe vremea când antrena Steaua București Foto: AGERPRES

În august 2010, Ilie Dumitrescu îl înlocuia pe Victor Pițurcă pe banca roș-albaștrilor, dar rezistat doar 8 meciuri.

„Ca joc, el era fascinat de Barcelona. Și încerca să implementeze la noi. Trecuserăm de la alergări la trasee de joc și la 11 contra 0. Și chiar aveam rezultate.

Făceam o dată 11 contra 0, adică te așezi în sistemul de joc și pasezi mingea de la unul la altul. Am primit mingea, am făcut preluare și am dat la fundași. Și a oprit și a zis «Stop, stop! Salir con la pelota, Gardoș». Mă uitam și mă întrebam ce vrea să zică. După aia a spus în românește «Să urci cu mingea la picior dacă nu ai adversar». Avea un farmec. Și era mereu elegant”, spune Gardoș.

