FOTBAL Joi, 11 Ianuarie 2024, 09:24

​Dorival Junior a fost numit oficial în funcţia de selecţioner al Braziliei, Confederaţia Braziliană de Fotbal (CBF) înlocuindu-l astfel pe Fernando Diniz, interimar care a fost demis vineri.

Echipa nationala de fotbal a Braziliei Foto: AFLO / AFLO / Profimedia Images

Dorival Junior, noul selecționer al Braziliei

CBF a ajuns la această decizie după ce nu a reușit să-l convingă pe Carlo Ancelotti să preia echipa națioală (italianul și-a prelungit contractul cu Real Madrid).

Astfel, Dorival Junior (61 de ani) a părăsit echipa Sao Paulo și a devenit selecționer al Braziliei.

„Dorival Junior este noul selecţioner al echipei naţionale masculine. El va fi prezentat în cadrul unei conferinţe de presă care va avea loc joia aceasta la sediul CBF din Rio de Janeiro”, se arată în comunicatul CBF.

De-a lungul carierei, Dorival Junior a antrenat echipele Atletico Mineiro, Athletico Paranaense, Internacional, Vasco da Gama, Fluminense, Palmeiras, Flamengo (a câștigat Copa Libertadores și Cupa Braziliei în 2022) și Sao Paulo.

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü son olarak Sao Paulo takımını çalıştıran Dorival Junior oldu. pic.twitter.com/kdhnbhGNRv — Futbol Sports (@1futbolsports) January 11, 2024

CM 2026, preliminarii America de Sud

Brazilia se află pe locul 6 în preliminariile zonei America de Sud pentru CM 2026. După șase meciuri, „Selecao” a adunat 7 puncte: două victorii (5-1 vs Bolivia și 1-0 vs Peru), o remiză (1-1 vs Venezuela) și trei înfrângeri consecutive (0-2 vs Uruguay, 1-2 vs Columbia și 0-1 vs Argentina).

1. Argentina 15 puncte

2. Uruguay 13

3. Columbia 12

4. Venezuela 9

5. Ecuador 8

6. Brazilia 7

7. Paraguay 5

8. Chile 5

9. Bolivia 3

10. Peru 2.

*Primele şase clasate se califică direct la CM 2026, iar locul 7 participă la un baraj intercontinental.