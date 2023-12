FOTBAL Luni, 11 Decembrie 2023, 09:48

Girona a câștigat cu 4-2 pe terenul Barcelonei și a revenit în fruntea clasamentului din LaLiga. La finalul partidei din etapa a 16-a, antrenorul Xavi Hernandez a vorbit despre revelația sezonului din campionatul Spaniei.

Xavi Hernandez Foto: Michael Taeger / imago sportfotodienst / Profimedia

>> LaLiga: Girona, victorie uriașă în fața Barcelonei

Xavi: „Girona trebuie felicitată. Are șapte puncte în fața noastră”

Antrenorul Barcelonei a explicat ce nu a funcționat în meciul de duminică seara și a lăudat formația pregătită de Michel, despre care spune că merită să fie pe primul loc.

„Girona trebuie felicitată pentru ceea ce face. Cu atât mai mult astăzi. Ei sunt în fruntea clasamentului. Au șapte puncte în fața noastră și este meritat. A fost un meci echilibrat. Dacă Barça ar fi câștigat, am fi spus că este echitabil. Cred că am tras de 31 de ori.

Poate că erorile din apărare și-au pus amprenta asupra noastră. Sunt detalii. Au o echipă bună și o abordare excelentă. A fost un meci eliminatoriu, cine a ajuns acolo a lovit primul. Este o lovitură grea pentru că aveam speranțe să ne apropiem la două puncte de Real și la unul de Girona.

Aceasta este realitatea la clubul nostru. Este o Barça în construcție. Lucruri ca acesta se întâmplă când construiești. Faci un pas înapoi pentru a face doi pași înainte. Astăzi am avut un rezultat prost, dar nu am jucat rău.

Anul trecut am fost loviți puternic, dar am câștigat două titluri. Zilele trecute nu am primit gol împotriva lui Atletico, iar astăzi am primit patru. Acesta este fotbalul. Diferența a fost făcută de forța în apărare și de lipsa de eficacitate.

Girona este cea mai bună echipă pe care am văzut-o până acum. Nu mai sunt o surpriză, sunt candidați la câștigarea titlului. Girona are 7 puncte în plus, Madrid are 5, dar vom continua să luptăm” - Xavi Hernandez, citat de Marca.

Ucraineanul Artem Dovbyk ('12) a deschis scorul pentru Girona, însă Barcelona a dat replica imediat și Robert Lewandowski ('19) a restabilit egalitatea. Miguel Gutierrez ('40) a adus-o din nou pe Girona în avantaj, stabilind și scorul primei reprize.

În a doua repriză, oaspeții au continuat să atace, iar Valery ('80) a punctat pentru 3-1 din pasa lui Stuani, la prima sa atingere de balon.

Pe final, Barcelona a redus din diferență prin Gundogan ('90+2), însă tot oaspeții au avut ultimul cuvânt și Stuani ('90+5) a marcat golul 4.

LaLiga, etapa a 16-a

Getafe - Valencia 1-0

Alaves - Las Palmas 0-1

Real Betis - Real Madrid 1-1

Villarreal - Real Sociedad 0-3

Mallorca - Sevilla 1-0

Atletico Madrid - Almeria 2-1

Granada - Bilbao / suspendat

Cadiz - Osasuna 1-1

Barcelona - Girona 2-4

Rayo Vallecano - Celta Vigo / luni, ora 22:00

LaLiga, clasament

1. Girona 41p

2. Real Madrid 39p

3. Atletico Madrid 34p

4. FC Barcelona 34p

5. Real Sociedad 29p

6. Athletic Bilbao 28p etc.