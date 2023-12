FOTBAL Miercuri, 06 Decembrie 2023, 22:12

Rapid a anunțat încă din vară obiectivele clubului în acest sezon, o clasare în primele trei locuri și câștigarea Cupei României. Giuleștenii au fost eliminați înaintea sferturilor de finală, iar în campionat ocupă locul al patrulea.

Cristiano Bergodi Foto: Flaviu Buboi/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Cristiano Bergodi, dezamăgit după eliminarea Rapidului din Cupa României

Remiza din Giulești cu CFR Cluj, scor 0-0, i-a adus Rapidului pentru al doilea an la rând eliminarea din faza grupelor a Cupei României.

Cu o victorie și două remize în Grupa B, formația antrenată de Cristiano Bergodi a ratat prezența în sferturile de finală la golaveraj.

După partidă, antrenorul a anunțat că echipa a făcut tot ce a putut pentru a obține calificarea, dar recunoaște perioada mai puțin bună prin care trece formația sa.

„Suntem toți dezamăgiți. Am făcut tot cea depins de noi. Am întâlnit o echipă bună. Asta a fost, am avut situații bune în prima repriză. Am încercat cu doi atacanți, dar nu a fost să fie.

Eu nu m-am gândit, sunt pe aria tehnică. M-am gândit să dau doar indicații. Așa a fost. Am ratat un obiectiv, dar nu e principal. Campionatul este acum, locurile 1-3, să rămânem acolo sus. A fost greu pentru noi. Am avut ocazii mari la Oaidă și Papeau. Apoi a avut și Soni. Jucătorii au luptat, dar nu pot să le reproșez ceva.

Eu nu răspund. Dacă nu am pierdut azi calificarea, atunci când? Nu suntem cu un moral așa bun, dar ne-a debusolat înfrângerea cu ”U” Cluj (n.r. 2-3 în campionat).

Nu suntem într-o perioadă așa bună. Tot ce a depins de noi am făcut. CFR Cluj nu e o echipă slabă. E dureros, dar știm cum gândesc suporterii noștri. Noi trebuie să aceptăm și să pierdem. Suporterii erau supărați.

Așa e în Giulești. E și reversul medaliei. Ne pare rău. După meciuri nu vorbesc (n.r. cu jucătorii). Am văzut că erau un pic dezamăgiți. Trebuie să începem un parcurs bun (n.r. în campionat), cu o victorie” – a declarat Cristiano Bergodi, pentru DigiSport.

Nici în campionat giuleștenii nu sunt în acest moment în obiectivul trasat de conducere, ocupând locul al patrulea, dar la un singur punct de locul second.

În runda cu numărul 19 a SuperLigii, Rapid va întâlni pe teren propriu FC Voluntari, sâmbătă de la ora 20:45.

Clasamentul Grupei B a Cupei României

1. Universitatea Cluj – 7 p (8:2)

2. CFR Cluj – 5 p (4:2)

3. Rapid – 5 p (3:1)

4. CSA Steaua – 4 p (4:5)

5. CSM Alexandria – 3 p (5:7)

6. FC Botoșani – 0 p (2:9)