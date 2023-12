FC Barcelona s-a apropiat de primele clasate din LaLiga, după ce s-a impus în fața celor de la Atletico Madrid, scor 1-0, în etapa a 15-a din prima ligă de fotbal a Spaniei.

Golul a fost marcat de Joao Felix, jucător împrumutat chiar de la Atletico, în minutul 28.

Portughezul nu are deloc o relație bună cu gruparea antrenată de Diego Simeone și a sărbătorit golul în fața fanilor madrileni.

În urma acestui succes, Barcelona a acumulat 34 de puncte și se află la patru lungimi în spatele echipelor Real Madrid și Girona. De cealaltă parte, Atletico se află pe locul 4 (31 de puncte și un meci mai puțin disputat).

JOÃO FELIX OPENS THE SCORING AGAINST ATLETI!



IT HAD TO BE HIM \uD83D\uDE24 pic.twitter.com/PawCd4j9PL