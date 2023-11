Revelația Girona a urcat pe prima poziție în clasamentul din LaLiga, după ce s-a impus pe terenul echipei Osasuna, scor 4-2, în etapa cu numărul 12.

Girona a deschis scorul prin Ivan Martin ('16); dar gazdele au trecut la conducere grație golurilor marcate de Ante Budimir ('25, '55).

Girona a marcat de trei ori în finalul partidei prin ucrainenii Dovbyk ('71) și Tsygankov ('80) și Aleix Garcia ('90).

Jucător la Dinamo în sezonul 2020/21, Aleix Garcia este căpitanul Gironei și a bifat trei goluri și patru assisturi în acest sezon.

Grație acestui succes, echipa antrenată de Michel a acumulat 31 de puncte și se află pe primul loc în ierarhie. De cealaltă parte, Osasuna ocupă locul 11 (13 puncte).

Aleix Garcia puts the final nail in the coffin as he scores a wonderful goal to give Girona the 4-2 lead against Osasuna away from home. ⚽️\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8



Cristian Portu off the bench gets the assist. \uD83E\uDE84\uD83C\uDDEA\uD83C\uDDF8 pic.twitter.com/EIlWUbwR6q