​De-abia ajuns de câteva zile la Miami, Lionel Messi a atras din nou atenția, fostul decar al Barcelonei fiind surprins într-un supermarket din orașul american unde s-a mutat recent.

Conform Marca, Messi a fost recunoscut joi seara în momentul în care a mers într-un supermarket din Miami.

Starul argentinian a fost surprins în Publix, una dintre cele mai importante rețele de supermarketuri din Florida.

„Deşi este puţin surprinzător că Messi a reuşit să adune toate produsele alimentare înainte de a fi observat la coada de la casă, fanii au început să ceară să facă poze cu superstarul, iar Messi nu le-a refuzat ocazia de a obţine acea fotografie preţioasă”, scrie Marca.

Messi a vrut să ducă o viaţă mai liniştită în sudul Floridei, dar adevărul este că este prea cunoscut pentru a trece neobservat, adaugă jurnalul spaniol, citat de News.ro.

La Miami, Lionel va lucra din nou sub comanda compatriotului său Gerardo „Tata” Martino, cel care i-a fost antrenor la FC Barcelona (2013-2014) şi la naţionala Argentinei (2014-2016).

Conform presei americane, salariul lui Messi (undeva la 60 de milioane de dolari pe sezon) va fi acoperit parţial de producătorul de echipament sportiv Adidas şi de compania tehnologică Apple.

Lionel Messi va debuta la Inter Miami pe 21 iulie, la meciul împotriva echipei mexicane Cruz Azul, din cadrul Leagues Cup.

