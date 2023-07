FOTBAL Joi, 06 Iulie 2023, 13:44

Ucraina s-a oprit în semifinale la Campionatul European Under 21, iar selecționerul Ruslan Rotan a explicat că nu a avut suficient timp pentru a pregăti meciul cu Spania (scor 1-5).

Ucraina, eliminata de la EURO U21 Foto: Vadim Ghirda / AP / Profimedia

Selecționerul Ucrainei explică înfrângerea cu Spania: „Cinci ore închiși într-un hangar”

Partida a avut loc pe stadionul din Ghencea, iar tehnicianul a vorbit despre dificultățile întâmpinate de selecționata sa, care a trebuit să ajungă de la Cluj-Napoca (unde a jucat în sferturi cu Franța) la București.

„E necesar, probabil, să felicit Spania pentru acest succes. Cât despre noi, cred că băieții nu au avut o banală recuperare. Nu caut scuze, dar modul în care ne-am întors aici...

Nici nu știu cum am ajuns la București. Am făcut o jumătate de zi pe drum. Ne-au ținut cinci ore închiși într-un hangar la aeroport, am stat pe aeroport în loc să ne refacem, am ajuns la 1 dimineața la hotel.

Aceste întârzieri de zbor sunt inexplicabile. E un mister ce se întâmplă la un asemenea turneu” - Ruslan Rotan, selecționerul Ucrainei U21, ccitat de tribuna.com.

Ucraina a deschis scorul prin Bondarenko ('13), dar Spania a obținut victoria grație golurilor marcate de Ruiz ('17), Sancet ('24), Blanco ('54), Oroz ('68) și Gomez ('78).

Finala dintre Anglia și Spania se va disputa sâmbătă 8 iulie, de la ora 19:00 pe Adjarabet Arena din Batumi, Georgia.