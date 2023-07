FOTBAL Luni, 03 Iulie 2023, 13:37

Lionel Messi va juca pentru Inter Miami, iar Jorge Mas (coproprietarul clubului) a dezvăluit ce salariu va primi campionul mondial în Major League Soccer, scrie L'Equipe.

Lionel Messi Foto: Nicolas Aguilera / AP / Profimedia

Lionel Messi va primi între 50 și 60 de milioane de dolari pe an la Inter Miami

Debutul lui Lionel Messi cu Inter Miami, care ar urma să se producă pe 21 iulie, cu ocazia unui meci din Leagues Cup, va fi urmărit în cele patru colţuri ale globului, iar Jorge Mas a dezvăluit că franciza din Florida lucrează de multă vreme pentru a transpune în practică acest moment.

„Negocierile au durat trei ani. Dintre care un an şi jumătate de negocieri intense. Am avut multe conversaţii cu Jorge (Messi, tatăl lui Lionel şi reprezentantul său). Şi consider că totul s-a aranjat la finele luni mai.

David (Beckham, coproprietar al lui Inter Miami) i-a vorbit lui Leo, dar doar despre subiecte fotbalistice, pentru că juca încă la PSG. El nu voia să pună presiune” - Jorge Mas.

Omul de afaceri a dezvăluit şi salariul pe care îl va primi septuplul „Balon de Aur”.

„Între 50 şi 60 milioane dolari pe an, dar Messi va beneficia şi de alte avantaje financiare, precum un procentaj din vânzarea de tricouri ale clubului, precum şi din beneficii din drepturile TV ale campionatului american, deţinute de Apple” - Jorge Mas.

De asemenea, Jorge Mas a afirmat că în momentul retragerii sale, Messi va avea acţiuni în cadrul clubului Inter Miami, scrie Agerpres.