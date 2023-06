​După Lionel Messi și Sergio Ramos, PSG se va despărți în această vară și de Christopher Galtier, deși contractul antrenorului expira anul viitor, a dezvăluit o sursă apropiată negocierilor dintre cele două părţi, potrivit AFP.

Sursa citată confirmă astfel informaţiile apărute în mass-media franceză, informează AFP.

Anunţul nu reprezintă însă o surpriză, în condiţiile în care PSG a ratat principalul obiectiv al sezonului recent încheiat: câştigarea Champions League, chiar dacă şi-a trecut în palmares un nou titlu în Ligue 1, al 11-lea din istoria sa, un nou record pentru fotbalul francez.

Contactat de AFP, avocatul tehnicianului francez nu a dorit să facă niciun comentariu.

În vârstă de 56 de ani, Christophe Galtier a fost recrutat în vara trecută de Luis Campos, consilierul pentru fotbal al clubului PSG, cu care antrenorul colaborase anterior la Lille, scrie Agerpres.

După un început foarte reuşit, fără nicio înfrângere, PSG a dat ulterior numeroase semne de slăbiciune în jocul său, suferind în total zece înfrângeri în 2023. Parizienii au fost eliminaţi în optimile de finală ale Cupei Franţei şi, mai ales, în aceeaşi fază a Ligii Campionilor, competiţie care rămâne cel mai mare vis al lor.

Galtier a subliniat în mai multe rânduri influenţa calendarului, cu o Cupă Mondială organizată la jumătatea sezonului, după încheierea căreia echipa sa nu mai jucat la fel de bine.

„O analiză corectă, pe care nu doriţi să o faceţi, este că a fost un PSG înaintea Cupei Mondiale şi un PSG după Cupa Mondială, cu jucători foarte importanţi care pentru unii nu au mai jucat de atunci 16, 17 meciuri”, a subliniat Galtier în seara în care echipa sa a devenit campioană a Franţei, la Strasbourg, în etapa a 37-a, făcând aluzie în special la atacantul brazilian Neymar, accidentat din luna februarie.

Christophe Galtier leaves the PSG title celebrations alone. His season as an allegory. pic.twitter.com/cXzuwaAFRM