Federico Valverde l-a lovit cu pumnul în față pe Alex Baena în parcarea stadionului Santiago Bernabeu, după înfrângerea suferită de Real Madrid în fața celor de la Villarreal, scor 3-2, în etapa a 28-a din LaLiga.

La finalul partidei, mijlocașul uruguayan al Realului a așteptat lângă autocarul echipei Villarreal pentru a se confrunta cu Baena și i-a cerut acestuia să repete ceea ce susține că a fost spus pe teren.

Marca precizează că Valverde a fost enervat de remarcile făcute de Baena în timpul meciului disputat de cele două echipe în Cupa Spaniei, pe 19 ianuarie, iar situația s-a repetat și sâmbătă seara.

„În meciul de Cupa Spaniei, jucat acum 3 luni, Alex Baena l-a lovit pe Fede și i-a spus: „plângi, pentru că fiul tău nu se va naște”. Atunci lucrurile au rămas fără repercursiuni, dar la meciul de aseară i-a spus ceva asemănător și uruguayanul a luat foc. De aceea l-a așteptat în parcare și i-a spus să nu implice familia într-un meci de fotbal”, au afirmat apropiații lui Valverde.

În februarie, Mina Bonino (partenera lui Valverde) a dezvăluit pe rețelele de socializare că a avut complicații și a crezut că va pierde copilul, înainte ca testele ulterioare să arate că sarcina era de fapt sănătoasă.

Villarreal și Baena nu au confirmat această afirmație, dar clubul a vorbit cu poliția spaniolă despre posibilele acțiuni, iar jucătorul va decide dacă vrea să depună plângere.

„Foarte fericit de victoria impresionantă a echipei pe un stadion precum Santiago Bernabéu, dar în același timp foarte trist după agresiunea pe care am suferit-o după meci și surprins de ceea ce se spune despre mine. E COMPLET FALS CĂ AM SPUS ASTA” - Alex Baena pe Twitter.

„Fede Valverde, bădăran și laș”, a scris sâmbătă pe Twitter delegatul echipei Villarreal, Xisco Nadal.

Fede Valverde did nothing wrong. Family is always first. Just keep yourself in his position, that Baena deserves all the hate for being a horrible person, for mocking his unborn son. \uD83D\uDE1E pic.twitter.com/T2cEUm93FP