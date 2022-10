FOTBAL Luni, 03 Octombrie 2022, 10:52

Red. Sport • HotNews.ro

​Devis Mangia a fost suspendat din funcția de selecționer al Maltei după ce a fost acuzat de doi jucători că i-a hărțuit sexual. Nu este însă singurul scandal în care este implicat antrenorul italian.

Devis Mangia Foto: Domenic Aquilina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Devis Mangia, acuzat de tot mai mulți fotbaliști de hărțuire sexuală

Mama unui fost elev de la U Craiova a dezvăluit pentru gsp.ro că fostul antrenor al oltenilor l-a hărțuit sexual pe fiul său.

Este vorba despre Răzvan Popa (25 de ani), retras între timp din fotbal.

Italianul Mangia a fost antrenor al Craiovei în perioada mai 2017 - aprilie 2019, el cucerind Cupa României alături de Universitatea în sezonul 2018-2019.

În vârstă de 48 de ani, Devis este acuzat de mama unuia dintre foștii săi elevi de la Craiova că l-a hărțuit sexual.

Alexandra Popa, mama fotbalistului, povestește cum Mangia i-a cerut fiului său întâlniri în particular.

„Lucrurile s-au petrecut în primul sezon, noi am aflat în al doilea sezon. Noi am aflat în noaptea de 7 spre 8 martie 2019. Eu am spus atunci conducerii imediat. A doua zi eram la conducere. Lucrurile au fost spuse. De ce nu am făcut-o atunci? Voi explica ulterior. El a plecat de la Craiova în vara lui 2019. Ne-a fost greu tuturor... Încă activa.

Acum e mult mai ușor, pentru că s-a retras. E mai bine acum. Decizia de a se retragere a fost una cântărită. Prima tentativă a fost când avea 21 de ani, după incident...” - Alexandra Popa, pentru sursa citată.

Devis Mangia și avansurile sexuale

„Știam de câteva întâlniri pe care le-a avut în particular cu acest antrenor. Chiar Rotaru l-a sunat pe Răzvan și i-a zis că antrenorul vrea să-l cunoască. Ni s-a părut că e ceva de bine. El ne-a povestit de prima întâlnire, de a doua. Știam că le stopase ulterior, începea să le refuze. Una a refuzat-o de față cu mine, alta de față cu prietenii. Mangia îl căuta, iar el se eschiva. Noi ne gândeam că Mangia îl critică, la asta ne gândeam.

La prima întâlnire, Mangia i-a zis că a văzut că e introvertit, că și el e la fel. Că seamănă și îl înțelege. Știu foarte puțin. Răzvan credea că Mangia e interesat de viața extrasportivă și voia să discute cu jucătorii.

Intuiam că ceva s-a întâmplat. Și m-am hotărât să vorbesc cu Rotaru. Poate în subconștient căutam un ajutor. Răzvan era praf, era căzut rău. Nu puteam vorbi cu Rotaru fără acordul lui Răzvan. L-am sunat. Eu vorbeam, aveam argumente, dar el tăcea. Mi-a dat un OK calm. Îmi dă numărul lui Rotaru, îl sun.

Era prima dată când vorbeam cu el. Am spus să nu am probleme fotbalistice. Spun că e vorba de probleme de familie. Rotaru a fost foarte drăguț. A zis că vine la București, dar am spus că mă duc eu la Craiova. Asta se întâmpla pe 7 martie 2019. Nu voi uita niciodată acea zi.

Am plecat spre Craiova. Am intrat în apartamentul lui Răzvan și mă întreabă când am stabilit să mă văd cu Rotaru. Se uita și mă întreba de ce nu venise și tatăl lui. A zis «Eu mâine spun tot». Gravitatea din vocea lui... A văzut că mă pierdusem puțin. A zis să stau calmă.

Și mi-a povestit anumite lucruri. Nu a durat mult. A început cu «Știi întâlnirile alea? Hai să-ți spun de ce nu mă mai duc». Mi-a spus că a avut un șoc că la o întâlnire Mangia începuse cu avansuri, cu propuneri indecente. Toate astea în timp ce începuse să se masturbeze în fața lui. Făcusem firul imediat. Mi-am dat seama... Am vorbit mult cu el în acea seară”, a precizat Alexandra Popa pentru gsp.ro.

Reacția lui Devis Mangia după ce a fost suspendat din funcția de selecționer al Maltei fiind acuzat de hărțuire sexuală