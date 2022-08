​Manchester United și Real Madrid au anunțat vineri că au ajuns la un acord de principiu pentru transferul mijlocașului defensiv Casemiro la gruparea din Premier League.

Manchester United va începe acum discuţiile cu internaţionalul brazilian, privind condiţiile personale. Clubul pregăteşte documentele pentru viza de intrare în Marea Britanie şi pentru vizita medicală.

„Real Madrid C. F. și Manchester United au convenit asupra transferului jucătorului Carlos Henrique Casemiro. Real Madrid dorește să-și exprime recunoștința și afecțiunea pentru Casemiro, un jucător care face deja parte din legenda acestui club.

De când a sosit în ianuarie 2013 pentru a juca pentru Castilla, la vârsta de 20 de ani, Casemiro a fost unul dintre cei mai transcendentali jucători într-una dintre cele mai importante și de succes perioade din istoria noastră.

În acest timp în care a apărat tricoul și scutul lui Real Madrid, a câștigat 18 titluri: 5 Ligi ale Campionilor, 3 Cupe Mondiale pentru Cluburi, 3 Supercupe Europene, 3 Ligi, 1 Copa del Rey și 3 Supercupe Spaniole. La nivel individual, a fost desemnat Cel mai bun jucător al finalei Supercupei Europei câștigată în urmă cu câteva zile la Helsinki și a fost nominalizat la Balonul de Aur 2022.

Pe lângă acest palmares strălucit, Casemiro va reprezenta întotdeauna valorile clubului nostru în memoria lui Real Madrid. Un jucător exemplar care a dat totul pentru Real Madrid. Real Madrid este și va fi mereu casa lui și îi urează lui și întregii sale familii mult succes în această nouă etapă a vieții sale.

Luni, 22 august, la ora 11:30, va avea loc la Real Madrid City un act instituțional de omagiu și rămas bun de la Casemiro, cu prezența președintelui nostru Florentino Pérez. În urma acestui act, Casemiro va apărea în fața presei în sala de presă de la Real Madrid City”, se arată în comunicatul celor de la Real Madrid.

În vârstă de 30 de ani, Casemiro a evoluat în carieră la doar trei cluburi: Sao Paulo, Porto și Real Madrid.

Potrivit EFE, Casemiro ar urma să semneze un contract până în 2027 cu „diavolii roşii” la care s-ar adăuga opţiunea unui sezon suplimentar. Real Madrid va primi aproximativ 70 milioane lire sterline pentru brazilian.

We are delighted to have reached an agreement in principle for the transfer of @Casemiro \uD83C\uDDE7\uD83C\uDDF7#MUFC