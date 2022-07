FOTBAL Sâmbătă, 16 Iulie 2022, 15:12

Silviu Dumitru • HotNews.ro

Achitat de justiția elvețiană​ în procesul de escrocherie care i-a curmat în 2015 planul de a accede la conducerea forului fotbalistic mondial, francezul Michel Platini a afirmat, vineri, că nu va mai încerca să revină la FIFA, relatează AFP.

Michel Platini Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

„Acest capitol este terminat”, a răspuns fostul fotbalist şi ex-preşedinte al Uniunii Europene de Fotbal (UEFA) referitor la o eventuală revenire a sa în cadrul Federaţiei internaţionale.

El a precizat că a depus plângere în Franţa pentru a face lumină privind originea acuzaţiilor de plată ilegală care i-au fost aduse.

„Cei care erau în funcţii nu doreau ca eu să vin, pentru că nu voiau ca altcineva să vadă ce se întâmplă. Cei care m-au sabotat sunt politicii din fotbal. Ei mi-au luat locul, la UEFA, la FIFA, toţi aveau interesul ca eu să nu fiu acolo", a mai spus fostul mare fotbalist francez.

Platini a adăugat că Sepp Blatter, fostul preşedinte al FIFA achitat şi el, a „fost un foarte bun preşedinte, până în ziua în care mi-a spus că vrea să moară la FIFA. Începând de acolo, el a încercat să creeze probleme împreună cu toţi cei care aveau intenţia să-l înlocuiască într-o zi”.

„Vreau să trăiesc un pic în linişte. Am decis să nu mă mai prezint la FIFA, la UEFA, am decis să nu mă mai prezint la Federaţia franceză de fotbal. Sunt decizii pe care le-am luat de multă vreme, dar am vrut să ies cu capul sus din aceste acuzaţii”, a conchis el.

Michel Platini a fost achitat de justiţia elveţiană, împreună cu Sepp Blatter, într-un dosar de fraudă.

Tribunalul Penal Federal din Bellinzona nu a dat curs cererii procurorilor, care au solicitat, la jumătatea lunii iunie, pedepse de un an şi opt luni de închisoare cu suspendare pentru Platini şi Blatter.

Platini (67 de ani) a îndeplinit rolul de consilier al lui Sepp Blatter (86 de ani) între 1998 şi 2002, în primul mandat al elveţianului la conducerea FIFA, cu o remuneraţie anuală de 300.000 de franci elveţieni.

În 2011, când devenise deja preşedintele UEFA, francezul a reclamat o datorie de 2 milioane de franci elveţieni din partea Federaţiei internaţionale de fotbal pentru activitatea sa de consilier, sumă care i-a fost achitată de forul internaţional, în mod ''ilegal" şi "pe cheltuiala FIFA", în opinia procurorilor elveţieni, scrie Agerpres.