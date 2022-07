Cristiano Ronaldo, care și-a exprimat dorința de a pleca de la Manchester United, ar putea ajunge la un club din Arabia Saudită, care urmează să-i ofere cel mai mare salariu al unui fotbalist în activitate.

Potrivit CNN Portugalia și TVI, Manchester United a primit o oferă de 30 de milioane de euro din partea unui club din Arabia Saudită.

Clubul din Arabia Saudită este dispus să-i ofere lui Cristiano Ronaldo anual nu mai puțin de 125 de milioane de euro și un contract pe doi ani.

Cristiano Ronaldo are un salariu anual de aproximativ 30 de milioane de euro la Manchester United.

Actualmente, cel mai bine plătit fotbalist din lume este francezul Kylian Mbappe (60 de milioane de euro pe an plătite de către PSG).

Portughezul a revenit la Manchester United în august 2021, dar „diavolii” au ratat calificarea în grupele Champions League la finalul Premier League, motiv pentru care Ronaldo nu mai vrea să continue pe Old Trafford.

Printre echipele interesate de serviciile starului lusitan se numără Chelsea, Bayern Munchen, PSG, Napoli sau AS Roma.

A Saudi Arabian club have made an offer for Cristiano Ronaldo. #mufc would receive €30 million, €125 million a year, for two years, with €20 million going to intermediaries. [TVI and CNN Portugal]