Damiano Tommasi, fost jucător al naționalei de fotbal a Italiei, a fost ales duminică primar al orașului Verona.

Tommasi, candidat al unei coaliţii de centru-stânga, a câştigat alegerile în faţa primarului de dreapta Federico Sboarina.

Fostul fotbalist a obţinut 53,4% din totalul voturilor. Sboarina a obţinut 46,6%.

În vârstă de 48 de ani, Tommasi a jucat pentru naţionala Italiei în 25 de meciuri, în perioada 1998-2003.

La nivel de echipe de club, Damiano Tommasi a evoluat la Verona, Roma, Levante, Queens Park Rangers, Tianjin Teda, Sant’Anna d’Alfaedo şi La Fiorita.

Tommasi este orginar din Verona, oraș în care și-a început și cariera fotbalistică (la academia clubului italian).

Din 1996 până în 2006, Tommasi a evoluat pentru AS Roma, acolo unde a cucerit un titlu în Serie A.

