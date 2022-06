Liga Națiunilor Miercuri, 15 Iunie 2022, 00:40

România a arătat foarte rău în meciurile din Liga Națiunilor: tricolorii au obținut o singură victorie și au suferit trei înfrângeri. După 0-3 cu Muntenegru, Edi Iordănescu a vorbit despre o eventuală demisie de pe banca tehnică a tricolorilor.

Edi Iordanescu Foto: Alex Nicodim/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Edi Iordănescu va decide în câteva zile dacă va continua în funcția de selecționer

Întrebat dacă va rămâne în continuare selecționer al României, Iordănescu a lăsat să se înțeleagă că ia în calcul varianta demisiei, dar a precizat că nu va lua această decizie „la cald”.

„Clasamentul arată urât, dar asta e realitatea. Nu există foarte multe lucruri pozitive, poate unicul e că nu se joacă pe punctele de la European. Am fost optimist, dar în același timp realist. Am spus-o, inclusiv după meciul câștigat, că nu suntem într-o stare mentală bună.

Atmosfera a fost una foarte grea, dar le-am spus să ridice capul, să se odihnească și mulți au de luat decizii importante, legate de cluburile la care vor juca. Eu am pus și voi pune pe primul loc interesul României. E frustrant și pentru mine, dar știam unde vin, timpul nu există.

S-au strâns foarte multe supărări și frustrări din trecut și e foarte greu să construiești pe acest fond. Nu vreau să vorbesc la cald. Vedem, voi analiza și peste câteva zile voi lua o decizie. România primează” - Edi Iordănescu la Prima TV.

Tricolorii nu s-au ridicat la nivelul așteptat: „Am suferit din punct de vedere fizic”

Edi Iordănescu a declarat că îşi cere scuze suporterilor pentru rezultatul cu Muntenegru, subliniind că îşi asumă responsabilitatea. Selecționerul a afirmat că tricolorii au avut mari probleme din punct de vedere fizic.

„Felicităm echipa oaspete. A avut determinarea necesară pentru trei puncte. În seara asta am primit niște confirmări dure, am fost slabi din punct de vedere fizic, am suferit. Nu am reușit să avem intensitatea și forța de la meciul cu Finlanda. Îmi pare rău pentru public, îmi cer scuze în numele echipei. E un moment trist pentru noi!

Responsabilitatea este doar a mea. Am făcut-o mereu, asta fac și acum. Această serie de patru meciuri nu a fost pe placul nostru. E greu să ai relații de joc când schimbi 4-5 jucători. Mai ales când nu te ridici la nivelul așteptat din punct de vedere fizic. Am luat un gol la o fază statică. Cu atât mai rău, cu cât era minutul 42.

Responsabilitatea este a mea. Atât am putut astăzi, atât am putut să alergăm. Recunosc, nu am vrut să dau mesaje greșite până acum. Ne-au lipsit jucători față de trecut, Ianis Hagi, Nicolae Stanciu, Denis Man” - Edi Iordănescu.

​Clasament Grupa 3, Divizia B

1. Bosnia și Herțegovina (6-4 golaveraj) 8 puncte

2. Muntenegru (6-3) 7

3. Finlanda (5-6) 4

4. România (1-6) 3.

Cum arată programul României în Liga Națiunilor

Muntenegru - România 2-0

Bosnia și Herțegovina - România 1-0

România - Finlanda 1-0

România - Muntenegru 0-3.

23 septembrie 2022

Finlanda - România (21:45)

26 septembrie 2022

România - Bosnia și Herțegovina (21:45).

