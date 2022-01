OFICIAL Valentin Mihăilă, jucătorul Atalantei - Detaliile transferului

De acum este oficial: Valentin Mihăilă este noul jucător al celor de la Atalanta, transferul său de la Parma fiind înregistrat în cursul zilei de luni. Fotbalistul român (va împlini 22 de ani în curând) face astfel pasul din a doua ligă de fotbal din Italia în Serie A.

Conform parmalive.com, formația Parma va primi un milion de euro pentru împrumutul până în vară și alte zece milioane în momentul transferului definitiv (de la finalul acestui sezon competițional).



Internaționalul român ar putea debuta peste o săptămână, pe 6 februarie, în meciul Atalantei de acasă cu Cagliari, în runda a XXIV-a din Serie A.



Parma a plătit pentru Mihăilă în vara anului 2020 circa 10 milioane de euro, aducându-l de la Universitatea Craiova. În acest sezon el a jucat numai 13 meciuri pentru echipa de pe locul 13 al clasamentului ligii secunde italiene.



Atalanta ocupă locul 4 în Serie A şi este calificată în 16-imile de finală ale Europa League, fază în care va evolua cu Olympiacos Pireu.

⚫️ \uD835\uDC01\uD835\uDC04\uD835\uDC0D\uD835\uDC15\uD835\uDC04\uD835\uDC0D\uD835\uDC14\uD835\uDC13\uD835\uDC0E \uD835\uDC0C\uD835\uDC08\uD835\uDC07\uD835\uDC00\uD835\uDC08\uD835\uDC0B\uD835\uDC00 \uD83D\uDD35



Mihaila è un nuovo giocatore dell’Atalanta! \uD83D\uDCAA Bine ați venit, Valentin! \uD83C\uDDF7\uD83C\uDDF4\uD83D\uDC4B#Mihaila is a new Atalanta player! \uD83E\uDD1D Welcome, Valentin! \uD83D\uDE4C#BenvenutoMihaila #GoAtalantaGo ⚫️\uD83D\uDD35 pic.twitter.com/Qeo4NQxfn5