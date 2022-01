Suucesorul lui Ranieri va fi al şaselea manager la Watford din 2019.

El lasă echipa pe locul 19, penultimul, cu 14 puncte.

Ranieri este al optulea manager schimbat în Premier League în acest sezon după Xisco (Watford), Steve Bruce (Newcastle), Nuno Espirito Santo (Tottenham), Daniel Farke (Norwich), Dean Smith (Aston Villa), Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) şi Rafael Benitez (Everton), scrie News.ro.

Watford Football Club confirms the departure of Head Coach Claudio Ranieri.



The Hornets' Board recognises Claudio as a man of great integrity and honour, who will always be respected here at Vicarage Road for his efforts in leading the team with dignity.