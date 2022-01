VIDEO Lorenzo Insigne l-a egalat pe Diego Maradona - Napoli urcă provizoriu pe locul 2 în Serie A (Rezultatele zilei)

Insigne a intrat în joc în debutul reprizei secunde, în locul mexicanului Hirving Lozano, reuşind să transforme o lovitură de la 11 metri, în minutul 53.





Celelalte goluri au fost marcate de Juan Jesus ('17), Dires Mertens ('45 - penalty) şi Amir Rrahmani ('47) pentru învingători, respectiv Federico Bonazzoli ('33).





În urma acestui succes, Napoli a urcat provizoriu pe locul secund în clasament, depăşind-o cu un punct pe AC Milan, care o va înfrunta pe Juventus Torino în derbiul etapei, duminică seara pe stadionul San Siro din Milano.





Diego Armando Maradona, care a încetat din viaţă în noiembrie 2020, la vârsta de 60 ani, a marcat 115 goluri în 259 de meciuri disputate pentru Napoli, echipă pe care a ajutat-o să câştige singurele sale două titluri de campioană a Italiei, în 1987 şi 1990, scrie Agerpres

S-au mai jucat duminică:

Cagliari vs Fiorentina 1-1

Au marcat: Joao Pedro '47 / Sottil '75

Penaltiuri ratate: Joao Pedro '68 / Biraghi '8

Cartonaș roșu: Odriozola '65 (Fiorentina)

Răzvan Marin (Cagliari) a fost integralist / Louis Munteanu (Fiorentina) a fost rezervă.





Spezia vs Sampdoria 1-0

A marcat: Verde '69

Cartonaș roșu: Ekdal '73 (Sampdoria)

Radu Drăgușin (Sampdoria) a fost rezervă.





Torino vs Sassuolo 1-1

Au marcat: Sanabria '16 / Raspadori '88

Vlad Chiricheș (Sassuolo) a fost integralist.

Mai au loc duminică:

Clasament Serie A:

Lorenzo Insigne va evolua din vară pentru echipa canadiană Toronto , din Major League Soccer.Empoli vs AS RomaAC Milan vs Juventus.1. Inter (53-17 golaveraj) 53 puncte2. Napoli (43-16) 49 (+1 meci)3. AC Milan (47-25) 484. Atalanta (44-26) 435. Juventus (34-21) 41 etc.