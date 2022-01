Liga 1: Cine va arbitra derbiul FCSB - CFR Cluj

Echipa bucureșteană se află la 10 puncte de liderul CFR Cluj după 21 de meciuri disputate.





Duminică, 23 ianuarie





Luni, 24 ianuarie





Colţescu va fi ajutat de Mircea Grigoriu şi Daniel Mitruţi, în timp ce rezervă va fi Sorin Costreie, iar observator Aron Huzu.FCSB - CFR Cluj va avea loc duminică, de la ora 20:00, pe Arena Națională, fiind derbiul etapei a XXII-a din Liga 1.14:30 Chindia Târgovişte vs FC Voluntari20:00 CSU Craiova vs Rapid București14:30 CS Mioveni vs Academica Clinceni17:00 UTA Arad vs Gaz Metan Mediaş17:30 FC Botoşani vs Sepsi Sfântu Gheorghe20:00 Farul Constanţa vs U Craiova 1948.Partidele vor fi transmise în direct de LookSport, DigiSport şi Telekom Sport.