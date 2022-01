Hagi a fost titular şi a marcat în minutul 20. Aberdeen a egalat prin Ferguson ('72, penalty).

Internaționalul român a primit un cartonaş galben în minutul 6 şi a fost înlocuit în minutul 78.

În minutul 83, Ryan Kent (Rangers) a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaș galben.

Ianis Hagi a înscris ultima oară pentru Rangers în Europa League, în noiembrie 2021, în meciul cu Brondby. În campionatul Scoţiei, el a marcat ultima oară chiar în prima etapă, la 31 iulie 2021, la meciul cu Livingston.

Good movement and composed first-time finish by Ianis Hagi to put Rangers 1-0 up over Aberdeen \uD83C\uDFF4\uDB40\uDC67\uDB40\uDC62\uDB40\uDC73\uDB40\uDC63\uDB40\uDC74\uDB40\uDC7F#RangersFC #SPFLpic.twitter.com/dpBb2K99Dv