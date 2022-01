Deian Sorescu va juca în Polonia - Câți bani primește Dinamo

Potrivit digisport.ro, Dinamo va încasa 800.000 de euro în schimbul jucătorului.





În vârstă de 24 de ani, Sorescu a marcat opt goluri în acest sezon, în 20 de meciuri pentru Dinamo.

"Am ieşit acum de la birouri, am semnat actele de transfer pentru Deian Sorescu. Suma e aproape de cea vehiculată în ultima perioadă. Au fost două oferte, s-a concretizat cea din Polonia. Am acceptat-o că avem nevoie de bani la club.Dacă Sorescu ar fi ratat şi acum transferul, nu ştiu cum ar fi gestionat situaţia în continuare. Păstrăm şi un procent dintr-un viitor transfer, 15%. Polonezii s-au înţeles şi cu jucătorul",, la DigiSport..