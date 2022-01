Philippe Clement, înlocuitorul lui Niko Kovac pe banca echipei AS Monaco

Foto: Twitter - AS Monaco

AS Monaco i-a găsit repede înlocuitor lui Niko Kovac. Gruparea din Ligue 1 a anunţat, luni, că noul antrenor al echipei este Philippe Clement.

Tehnicianul în vârstă de 47 de ani a semnat un contract valabil până la 30 iunie 2024.





"Suntem încântaţi de venirea lui Philippe Clement la AS Monaco. Abilitatea lui dovedită de a scoate ce este mai bun din echipele tinere şi talentate în timp ce atinge obiective chiar şi mai înalte îl face să fie persoana potrivită pentru a continua, cu ambiţia noastră intactă, capitolul pe care l-am deschis la începutul sezonului, cu scopul de a o readuce pe AS Monaco în elita fotbalului francez şi pe scena europeană într-un mod sustenabil", a declarat Oleg Petrov, vicepreședintele clubului AS Monaco.





Clement îi succede la AS Monaco lui Niko Kovac, care a fost demis săptămâna trecută.





Philippe Clement a antrenat ultima dată echipa Club Brugge, cu care a câştigat de două ori campionatul Belgiei şi o dată Supercupa Belgiei, informează News.ro.





AS Monaco ocupă locul 6 în clasamentul campionatului Franţei, cu 29 de puncte, cu 17 mai puţine decât liderul PSG.