Ce a declarat Mircea Rednic după prima victorie a lui Dinamo București în 16 etape

"Sunt fericit, îmi felicit jucătorii, am avut o săptămână grea, decizii...Trebuie să avem continuitate. Regret că decizia de a-i exclude pe Filip şi Matei nu am luat-o mai devreme. Carp a dat gol, are calitate, de aia l-am adus, îmi pare rău că nu am putut să îl folosesc mai devreme.Felicitări şi pentru noul căpitan, Răuţă. El are limite, dar când intră, o face la maximum, el dă totul, e un mic Hâldan, dar să nu aibă soarta lui. Însă şi el a trecut printr-un moment foarte greu. Nu mai au nicio şansă cu mine. Răuţă e un mic Hîldan, mă bucur că l-am pus căpitan. Nu sunt relaxat, nu e un joc extraordinar, s-a văzut ambiţie" a declaratUnicul gol al partidei a fost înscris de. În minutul 82, Daniel Popa (Chindia) a ratat un penalty.Dinamo ocupăîn clasamentul Ligii 1, cu 12 puncte (trei victorii, trei remize, 13 înfrângeri), în timp ce Chindia se află pe, cu 19 puncte.Ultimul succes al grupării bucureștene data din(etapa a treia), atunci când alb-roșii au trecut cu 3-1 de Academica Clinceni.