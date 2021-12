Xavi intervine în scandalul acordării Balonului de Aur lui Lionel Messi

Balonul de Aur: Lionel Messi (Barcelona / PSG)

Atacantul anului: Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

Cel mai bun tânăr jucător (Trofeul Kopa): Pedri (Barcelona)

Cel mai bun portar (Trofeul Yashin): Gianluigi Donnarumma (PSG)

Clubul anului: Chelsea Londra

Fotbal feminin: Alexia Putellas (Barcelona).​

Lionel Messi l-a învins pe Robert Lewandowski în cursa pentru câștigarea Balonului de Aur, iar asta a nemulțumit mai multe legende ale fotbalului mondial. Cu toate acestea, Xavi susține că Messi a meritat din plin trofeul câștigat recent."Cred că este just că Messi a câștigat. Este cel mai bun fotbalist al planetei și unul dintre cei mai valoroși din toate timpurile. A meritat al șaptelea Balon de Aur și nu am niciun dubiu în privința asta.Am putea spune că Lewandowski a fost unul dintre favoriți, el sau alți jucători, dar este aceeași dezbatere an de an. În momentul în care plicul se deschide, numele rostit este Lionel Messi, iar decizia este corectă", a declarat, conform Reuters Messi a câștigat Balonul de Aur în 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 și 2021.