VIDEO Lionel Messi a câștigat Balonul de Aur pentru a șaptea oară

Lionel Messi (34 de ani, PSG) a câștigat pentru a șaptea oară Balonul de Aur (singurul jucător care a reușit această performanță), trofeu decernat la Théâtre du Châtelet din Paris. În clasament, argentinianul a fost urmat de polonezul Robert Lewandowski și de italianul Jorginho, în timp ce portughezul Cristiano Ronaldo a ocupat doar locul șase.



Familia Messi a apărut asortată la Théâtre du Châtelet: Lionel a purtat același costum pe care l-au avut și copiii săi. De asemenea, Antonella Rocuzzo a purtat o rochie aurie.

Lionel Messi is here! ✨ #ballondor pic.twitter.com/7dkKQneT09

When Luis Suarez gives the #ballondor to Messi! pic.twitter.com/uUHhMgtVfR

When your dad wins an other Ballon d'Or \uD83D\uDE4C #ballondor pic.twitter.com/UWKir71mX5

Clasamentul final al Balonului de Aur 2021:

1. Lionel Messi (PSG)

2. Robert Lewandowski (Bayern Munchen)

3. Jorginho (Chelsea)

4. Karim Benzema (Real Madrid)

5. Ngolo Kante (Chelsea)

6. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

7. Mohamed Salah (Liverpool)

8. Kevin De Bruyne (Manchester City)

9. Kylian Mbappe (PSG)

10. Gianluigi Donnarumma (PSG)

11. Erling Haaland (Borussia Dortmund)

12. Romelu Lukaku (Chelsea)

13. Giorgio Chiellini (Juventus)

14. Leonardo Bonucci (Juventus)

15. Raheem Sterling (Manchester City)

16. Neymar (PSG)

17. Luis Suarez (Atletico Madrid)

18. Simon Kjaer (AC Milan)

19. Mason Mount (Chelsea)

20. Riyad Mahrez (Manchester City)

21. Bruno Fernandes (Manchester United), Lautaro Martinez (Inter Milano)

23. Harry Kane (Tottenham)

24. Pedri (Barcelona)

25. Phil Foden (Manchester City)

26. Ruben Dias (Manchester City), Nicolo Barella (Inter Milano), Gerrard Moreno (Villarreal)

29. Luka Modric (Real Madrid), Cesar Azpilicueta (Chelsea).

The striker of the year award goes to… Robert Lewandowski ! \uD83E\uDDBE #ballondor pic.twitter.com/OEy9mlSjki

The club of the year award goes to @ChelseaFC ! #ballondor pic.twitter.com/U1eyVwgqyB