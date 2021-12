VIDEO Liga 1: Academica Clinceni, prima victorie a sezonului (1-0 vs Dinamo București)

Vezi aici reușita. Golul a fost marcat de Patriche '33.

Au evoluat echipele:





Academica Clinceni: Ureche – Pashov, Bilali, Patriche, Holzmann – Cascini (Gardoş ’75), Ventura – Ion, Omoh (Chandarov ’65), De Amorim (Cioiu ’80) – Vellios.





Dinamo: Iliev – Radu (Torje ’59), Pinto, Grigore, Filip – Sorescu, Răuţă (Kenourgios ’74), Itu (Ivanovski ’46) – Matei, Nunic (Vestenicky ’74), Bordusanu (Ehmann ’59).

Dinamo ocupă locul 15 în clasamentul Ligii 1, cu 9 puncte (două victorii, trei remize, 13 înfrângeri), în timp ce Academica este pe ultima poziţie, cu 7 puncte (o victorie, patru remize, 13 înfrângeri).Ultimul succes al grupării bucureștene datează din data de 2 august 2021 (etapa a treia), atunci când alb-roșii au trecut cu 3-1 chiar de Academica Clinceni.Chindia Târgoviște vs CFR Cluj / sâmbătă, ora 15:00Farul Constanța vs Rapid București / sâmbătă, ora 21:30CS Mioveni vs Sepsi Sf. Gheorghe / duminică, ora 13:30U Craiova 1948 vs FC Voluntari / duminică, ora 16:00FCSB vs UTA Arad / duminică, ora 21:30FC Argeș vs Gaz Metan Mediaș / luni, ora 17:30FC Botoșani vs CSU Craiova / luni, ora 20:30.