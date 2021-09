Dario Bonetti nu mai este antrenorul echipei Dinamo - Mircea Rednic, în pole position să-i ia locul italianului

În ceea ce îl priveşte pe succesorul lui Bonetti, Răzvan Zăvăleanu a spus că în acest moment favorit este Mircea Rednic, scrie News.ro: "Noi am discutat că până la data la care se va întrerupe campionatul pentru meciurile echipei naţionale vom lua o decizie. Între opţiunile noastre astăzi în pole position se află domnul Rednic".

"Nu mai este începând de acum vreo două ore. Am avutt un motiv foarte bine întemeiat, am aşteptat să se rezolve amiabil problema pe care o aveam şi cum acest lucru nu s-a întâmplat... Am trimis o propunere de reziliere, un act de reziliere bilateral, pe care nu l-a mai semnat. S-a aşteptat încheierea amiabilă a acestei situaţii, dar cum acest lucru nu s-a întâmplat până la urmă a trebuit să luăm această măsură ca să mergem mai departe. Măsura i-a fost comunicată în cursul zilei de astăzi. Dar este dreptul dumnealui să o conteste",