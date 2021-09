Fotbal la tv: Ce meciuri din preliminariile CM 2022 vor fi transmise marți

Meciurile din preliminariile pentru Campionatul Mondial de Fotbal din 2022 (Qatar) vor continua marți, iar unele dintre aceste partide pot fi văzute în direct la televizor.







În România, duelurile din preliminarii pot fi văzute la Digisport și LookTV.









Programul transmisiilor de marți, 7 septembrie:





De la 19:00



Azerbaidjan - Portugalia (LookTV, Digisport 1)





De la 21:45



Franța vs Finlanda (LookTV, Digi 1)

Danemarca vs Israel (Look2, Digi 4)

Croația vs Slovenia (Look3, Digi 3)

Olanda vs Turcia (Look+, Digisport 2).