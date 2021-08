„Messiverse” - Lionel Messi și-a lansat propria colecție de NFT

Colecţia de cripto-artă care a fostşi va fi scoasă la vânzare vineri, informează Reuters.Messi, în vârstă de 34 de ani esteîn lucrări intitulate „Man from the Future", „Worth the Weight" şi „The King Piece", care marchează punctele culminante ale carierei lui.BossLogic, companie cu sediul în Australia, este cunoscută pentru creaţiile sale realizate împreună cu Marvel Studios şi Disney.„Arta este precum fotbalul. Eternă”, a scris Messi pe contul său de Twitter la începutul lunii august, anunţând lansarea.Lucrări din colecţie, cunoscută pentru producerea de NFT (non-fungible tokens) originale pentru staruri din sport.BossLogic a transmis pe Twitter că să îl prezinte pe Messi a fost „o uriaşă onoare” şi a publicat imaginea lucrării „Man from the Future", în care fotbalistul apare cu spatele, cu tricoul cu numărul 30 pe care îl poartă la noul club, Paris St. Germain.Messi a părăsit FC Barcelona în urmă cu două săptămâni, după mai mult de 20 de ani, transferându-se la PSG.