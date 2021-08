Emilio, fiul lui Michael Ballack, a murit la doar 18 ani

Emilio, fiul fostului internaţional german Michael Ballack, a murit noaptea trecută, în Portugalia, într-un accident cu ATV-ul, relatează L’Equipe.

Fiul lui Ballack avea doar 18 ani.

Accidentul a avut loc în apropierea unei proprietăţi din Troia pe care Ballack a achiziţionat-o în urmă cu câţiva ani.

Michael Ballack mai are doi fii: Louis, născut în 2001, şi Jordi, născut în 2005, informează News.ro.

Everybody associated with Chelsea Football Club is shocked and saddened to learn of the death of Emilio Ballack at the terribly young age of 18.



All our thoughts are with his father Michael and his family at this sad time. \uD83D\uDC99