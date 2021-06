VIDEO Cristiano Ronaldo, copiat de Paul Pogba: O sticlă de Heineken îndepărată de francez la conferința de presă

Conform reacțiilor din presa internațională, explicația ar fi una simplă: mijlocașul este de religie musulmană, astfel că nu consumă alcool.



Sticla de Heineken a căzut victimă, cu toate că era una fără alcool după cum se poate vedea în imagini.



After #POR captain Cristiano Ronaldo and his Coca Cola removal, #FRA’s Paul Pogba makes sure there’s no Heineken on display \uD83C\uDF7A #EURO2020



