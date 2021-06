Euro 2020: Slovacia, victorie surprinzătoare (2-1 vs Polonia) / Krychowiak, eliminat de Ovidiu Hațegan

Polonia: Szczesny - Bereszynski, Glik, Bednarek, Rybus (Puchaz '74) - Linetty (Frankowski '74), Krychowiak, Klich (Moder '85) - Jozwiak, Lewandowski, Zielinski (Swiderski '85). Selecţioner: Paulo Sousa

Slovacia: Dubravka - Pekarik (Koscelni '79), Satka, Skriniar, Hubocan - Kucka, Hromada (Hrosovsky '79) - Haraslin (Duris '87), Hamsik, Mak (Suslov '87)- Duda (Gregus '90). Selecţioner: Stefan Tarkovic

Meciul a fost arbitrat de Ovidiu Haţegan, ajutat de Radu Ghinguleac şi Sebastian Gheorghe. Rezervă a fost Istvan Kovacs.

⏰ RESULT ⏰



\uD83C\uDDF5\uD83C\uDDF1 10-man Poland suffer defeat in opener

\uD83C\uDDF8\uD83C\uDDF0 Slovakia secure second victory in EURO finals



\uD83E\uDD14 Did you see that coming? #EURO2020