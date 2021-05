CSA Steaua, aproape de Liga 2 / Rezultatele înregistrate în prima manșă a barajului pentru promovare

La acest meci au putut asista 200 de spectatori în tribunele terenului numărul 5 din Complexul Sportiv Steaua din Ghencea. Alte câteva sute şi-au încurajat favoriţii din afara arenei, informează News.ro.





Nu a fost însă acesta primul meci cu spectatori din 8 martie 2020, când a fost interzisă prezenţa fanilor în tribune din cauza pandemiei de coronavirus. Mai devreme, tot sâmbătă, Oţelul Galaţi şi Dacia Unirea Brăila au remizat, scor 1-1 , în cadrul aceluiaşi baraj, într-un meci disputat pe terenul primei echipe. Aceasta a fost prima partidă cu spectatori în România, câteva sute de fani fiind acceptaţi în tribunele arenei din Galaţi.

Măgura Cisnădie vs Viitorul Șelimbăr 0-2

Unirea Dej vs SCM Zalău 0-0

Vedița Colonești vs Corona Brașov 1-2.





Meciurile retur vor avea loc peste o săptămână.

Golurile au fost marcate de Zaharia '6 și Chipirliu '28.Oțelul Galați vs Dacia Unirea Brăila 1-1CSA Steaua vs CS Afumați 2-0