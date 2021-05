VIDEO Dinamo, aproape sigură de prezența în sezonul viitor de Liga 1 (2-1 vs FC Argeș)

Pentru Dinamo au marcat Mihaiu (’12) și Sorescu (‘82), în timp ce Ndiaye (’59) a înscris pentru FC Argeș.





FC Argeş: Greab – Tofan, Turda, Boldor, Muşat (Năstăsie ’72) – Meza Colli, Şerban (Palic ’34) – Dumitru (Grecu ’72), Honciu, De Jonghe – Mitoi (Ndiaye ’13, Teles ‘73). Antrenor: Mihai Ianovschi





Dinamo: Eşanu – Bejan, Puljic, Albentosa – Sorescu, Achim (Fabbrini ’78), Anton, Gol, Filip (Radu ‘90+2) – Mihaiu (Morsay ’62), Nemec (Grigore ‘90+2). Antrenor: Dusan Uhrin.

Clasamentul play-off-ului:





1. Chindia Târgovişte 35 de puncte

2. FC Argeș 31

6. Gaz Metan Mediaş 29

7. FC Voluntari 27

8. Astra Giurgiu 24

9. FC Hermannstadt 23

10. Poli Iaşi 20.

