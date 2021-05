Leicester City a câştigat, sâmbătă, pentru prima dată Cupa Angliei, învingând în finală echipa Chelsea, pe stadionul Wembley, scor 1-0.

Golul a fost marcat de Tielemans, în minutul 63.

În minutul 89, un gol al echipei Chelsea a fost anulat pentru ofsaid, după consultarea VAR.

La meci au asistat 21.000 de spectatori.

For the first time EVER...@LCFC lift the #EmiratesFACup \uD83E\uDD29 pic.twitter.com/f47XF0F778