VIDEO Martin Garrix, Bono și The Edge au lansat imnul Euro 2020: "Este un cântec despre provocările cu care se confruntă lumea"

Conform unui comunicat al UEFA, imnul oficial al EURO 2020, care va debuta pe 11 iunie la Roma cu partida Turcia - Italia, a fost compusă pentru ''a celebra sărbătoarea şi fotbalul''.





''We Are The People We've Been Waiting este un cântec despre provocările cu care se confruntă lumea, încercând în acelaşi timp găsirea unei soluţii unificate la aceste probleme. Este un imn pe care îl poate cânta oricine, indiferent de locul de reşedinţă, dar va avea o relevanţă deosebită în Europa, unde ochii tuturor vor fi pe EURO 2020'', se arată într-un comunicat al UEFA.





Martin Garrix, în vârstă de 25 de ani, pe numele real Martijn Gerard Garritsen, este muzician şi producător, fiind cunoscut pentru melodiile ''Animals'', ''In the Name of Love'' şi ''Wizard'', care s-au bucurat de un mare succes. El a compus şi acordurile pentru fiecare echipă care va intra în teren şi muzica pentru transmiterea competiţiei la televizor.





Viziunea lui Garrix pentru ''We Are The People'' a prins viaţă când atât Bono, cât şi partenerul său U2, The Edge, au acceptat să participe la melodie. Primul a scris versurile şi a creat melodiile, iar al doilea a adăugat selecţiile principale de chitară.





''Directorul de marketing al UEFA, Guy-Laurent Epstein, a spus că ''fotbalul şi muzica au puterea de a aduce oamenii împreună. Sunt vectori de pasiune şi emoţie, iar combinaţia lor va amplifica celebrarea turneului de către fani, pe lângă atragerea unui public nou. Cu distribuţia de staruri pe care am strâns-o pentru a crea muzica oficială pentru turneu, suntem siguri că vom reuşi''.