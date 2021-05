Poveste incredibilă de viață: De la refugiat la prezența într-o semifinală de cupă europeană

În vârstă de 19 ani,. El s-a înregistrat în proiectul Sistemul de Protecţie pentru Refugiaţi şi pentru cei care vor Azil şi apoi a ajuns în grija unei familii din Rieti, regiunea Lazio.Darboe a debutat la AS Roma Primavera, echipa de juniori a clubului, în 2019, iar ulterior a ajuns şi la seniori. Joi, gambianul a intrat pe teren în minutul 30 al partidei cu Manchester United, scor 3-2 , din manşa secundă a semifinalelor Ligii Europa.„Este ceva de nedescris, nu ştiu cum să explic ceea ce simt., însă Africa este un loc dificil pentru a juca fotbal la nivel înalt.Aveam un prieten ca un frate pentru mine, el, pentru că atunci aş juca la profesionişti.Nu era uşor să obţin viza, părinţii mei au încercat, dar nu am avut de ales.A fost greu, dar slavă Domnului şi mulţumesc Italiei, am fost plasat într-o familie gazdă şi sunt recunoscător.După un an, am întâlnit-o pe Miriam Pedruzzi, scouter, şi ea mi-a schimbat viaţa. Practic am devenit parte a familiei ei şi vreau să le mulţumesc mult. Ştiu că se uită la mine”, a declarat Darboe la Sky Sport Italia.El a transmis şi un“Încercaţi mereu să daţi tot ce aveţi mai bun, să credeţi în visele voastre, nu renunţaţi niciodată şi aveţi multă răbdare”.Manchester United a trecut de AS Roma și s-a calificat în finala Europa League grație victoriei zdrobitoare din prima manșă a semifinalelor. A fost, care o vor întâlni pe Villarreal în