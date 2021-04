Cristian Săpunaru nu mai este jucătorul echipei Kayserispor: "Respect decizia antrenorului, chiar dacă nu sunt de acord cu ea"

Fostul internaţional român Cristian Săpunaru a anunţat, joi, pe contul său de Instagram, că nu mai face parte din lotul echipei turce de fotbal Kayserispor, informează Agerpres.





''Azi am fost informat de antrenor (Hamza Hamzaoglu) că nu mai fac parte din echipă sau din planurile sale. Respect decizia antrenorului, chiar dacă nu sunt de acord cu ea, dar trebuie să o respect, deoarece respect clubul! Vă doresc tuturor toate cele bune şi voi rămâne mereu cu inima aici şi o voi susţine pe Kayserispor'', a afirmat fundaşul român de 37 de ani.





''Vreau să vă mulţumesc pentru cei trei ani şi jumătate, m-am simţit ca acasă aici, a fost o perioadă frumoasă a carierei mele şi apreciez dragostea şi susţinerea pe care mi le-aţi oferit. Ştiu că mai am un an de contract, dar nimeni nu ştie ce se va întâmpla în viitor. Am fost onorat să fiu (chiar şi pentru puţin timp) căpitan la Kayserispor şi să am colegi extraordinari în această perioadă'', a mai transmis Săpunaru.





Cristian Săpunaru a adunat în acest sezon 25 de partide pentru Kayserispor, dintre care 20 ca titular, ultima fiind pe 19 martie (0-3 cu Fatih Karagumruk SK).





Kayserispor, la care se mai află portarul român Silviu Lung jr şi atacantul Denis Alibec şi care a fost antrenată în ianuarie şi februarie de Dan Petrescu, ocupă locul 18 (retrogradabil) după 36 de etape, cu 35 de puncte din 34 de partide.​