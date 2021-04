Super Liga se suspendă - Anunțul oficial

După ce mai mulți fani, antrenori, jucători și oameni de fotbal au făcut presiuni împotriva ei, Super Liga a fost suspendată. Șase cluburi din Premier League își anunțaseră deja ieșirea din noua competiție, iar Inter Milano a luat aceeași decizie, forțând organizatorii să facă un pas înapoi. ​

#SuperLeague official statement \uD83D\uDEA8



"We are reconsidering the appropriate steps, in order to reshape the project”.



“We're proposing a new competition, because current one isn't working. English clubs have been forced to leave, due to outside pressure”.



It’s gonna be suspended. pic.twitter.com/2GWXSVhTr4