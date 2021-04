Salariul pe care Zlatan Ibrahimovic (39 de ani) îl va primi la AC Milan

Zlatan Ibrahimovic este tot mai aproape să semneze un nou contract cu Milan, după cum anunță presa italiană. În toamna acestui an, suedezul va împlini 40 de ani, dar vârsta nu pare să-l incomodeze deloc pe Ibracadabra să fie letal de atâtea ori în fața porților adverse.



Foști coechipieri de-ai lui Zlatan (de aceeași vârstă sau chiar mai mici) sunt analiști tv și au agățat ghetele-n cui de sezoane bune.

Suedezul însă va semna prelungirea cu un an a contractului cu AC Milan și va încasa un salariu de...7 milioane de euro.



Mino Raiola, impresarul său, va sosi în aceste zile la Milano pentru a negocia cu ofialii grupării de pe San Siro și pentru alți doi jucători pe care îi are sub contract: Gianluigi Donnarumma și Alessio Romagnoli.



Portarul este dorit de mai multe grupări importante de pe Bătrânul Continent, în timp ce Romagnoli este o țintă pentru Barcelona.



În actuala stagiune, Ibra a punctat de 17 ori în 25 de meciuri pentru formația care ocupă locul doi în Serie A.



Mino #Raiola is set to arrive in Milan this week. It will be finalize the contract extension of Zlatan #Ibrahimovic with #ACMilan until 2022 (€7M/year). Then the agent will analyze Gigio #Donnarumma and Alessio #Romagnoli situations. #transfers