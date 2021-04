Jose Mourinho, dat afară de la Tottenham

Demiterea vine cu doar câteva zile înainte de finala Cupei Ligii Angliei la fotbal, acolo unde Tottenham se va duela pe Wembley cu Manchester City (disputa va avea loc pe 25 aprilie).

Adus la echipă în noiembrie 2019 în locul lui Mauricio Pochettino, "The Special One" nu a reușit rezultatele așteptate de către conducătorii lui Tottenham (nu a bifat vreun trofeu).



În Premier League, gruparea londoneză se află pe 7 (la cinci puncte în urma celor de la West Ham - cei care se află pe ultimul loc de Champions League), în timp ce în Europa League a fost eliminată rușinos de Dinamo Zagreb.



Jurnaliștii britanici vorbesc și despre cel care are cele mai mari șanse să îi ia locul lui Mourinho: Julian Nagelsmann, antrenorul formaţiei RB Leipzig.



Antrenorul lusitan nu traversează cea mai fastă perioadă a carierei, rezultatele fiind cel mai mare dușman al lui Mourinho în ultimele sezoane.

Pe cine a pregătit până acum Jose Mourinho:



Benfica (2000), Leiria (2001-2002), Porto (2002-2004), Chelsea (2004-2007), Inter Milano (2008-2010), Real Madrid (2010-2013), Chelsea (2013-2015), Manchester United (2016-2018) și Tottenham (2019-2021).

Reacția oficială a celor de la Tottenham:



The Club can today announce that Jose Mourinho and his coaching staff Joao Sacramento, Nuno Santos, Carlos Lalin and Giovanni Cerra have been relieved of their duties.#THFC ⚪️ #COYS