​Serie A: Victorii pentru favoritele Inter, Juventus, Napoli și Lazio

Inter Milano vs Cagliari 1-0

A marcat: Darmian '77





Juventus vs Genoa 3-1

Au marcat: Kulusevski '4, Morata '22, McKennie '70 / Scamacca '49





Sampdoria vs Napoli 0-2

Au marcat: Fabian Ruiz '35, Osimhen '87





Verona vs Lazio 0-1

A marcat: Milinkovic-Savic '90+2 (pasa decisivă i-a aparținut lui Ștefan Radu).

AS Roma vs BolognaFiorentina vs AtalantaBenevento vs Sassuolo1. Inter 74 puncte / 302. AC Milan 63 / 303. Juventus 62 / 304. Napoli 59 / 305. Atalanta 58 / 296. Lazio 55 / 297. AS Roma 51 / 29 etc.