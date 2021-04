La Liga: Real Madrid se impune în El Clasico (2-1 vs FC Barcelona) și urcă pe primul loc

Karim Benzema a deschis scorul cu o execuție superbă, cu călcâiul, în minutul 13. După încă un sfert de oră, Toni Kroos a majorat diferența dintr-o lovitură liberă de la marginea careului (mingea a fost deviată de Dest). Catalanii au înscris prin Mingueza, în minutul 60, dar nu au reușit să evite înfrângerea în El Clasico.

Casemiro (Real Madrid) a primit două cartonașe galbene (minutele 89 și 90) și a fost eliminat.Real Madrid a ajuns la trei victorii consecutive în El Clasico. Ultimul succes al catalanilor datează din 2 martie 2019.Villarreal vs OsasunaValencia vs Real SociedadValladolid vs GranadaBetis vs Atletico MadridCelta Vigo vs Sevilla.1. Real Madrid 66 puncte (53-24 golaveraj) / 30 meciuri2. Atletico Madrid 66 (51-19) / 293. FC Barcelona 65 (69-26) / 304. Sevilla 58 (40-21) / 29 etc.