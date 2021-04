OFICIAL Juventus i-a prelungit contractul lui Radu Drăgușin

Oficalii lui Juventus au anunțat, vineri, prelungirea contractului internaționalului român Radu Drăgușin. În vârstă de 19 ani, fundașul va fi "legat" de campioana Italiei până în 2025.

Drăgușin a făcut parte din lotul României Under 21 care a participat recent la Euro 2021.



În actualul sezon, jucătorul român a bifat patru prezențe în tricoul echipei mari a lui Juve: două în Cupa Italiei, una în Serie A și o alta în Champions League.



Andrea Pirlo, tehnicianul "Bătrânei Doamne" a precizat în mai multe rânduri că Radu Drăgușin este un jucător de mare perspectivă pe care campioana Italiei se va baza în viitor.



✍️ OFFICIAL | Radu Dragusin has renewed his contract with Juventus! ⚪️⚫️#FinoAllaFine #ForzaJuve